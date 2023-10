Google is updating these ChromeOS devices with Chromebook Plus features

Following the launch of the first Chromebook Plus devices, Google will soon roll out an OS update to existing devices.

Chromebook Plus devices have to meet five minimum specifications:

CPU : Intel Core i3 12th Gen and above or AMD Ryzen 3 7000 series and above

: Intel Core i3 12th Gen and above or AMD Ryzen 3 7000 series and above RAM : 8+ GB

: 8+ GB Storage : 128+ GB

: 128+ GB Camera : 1080p+ with Temporal Noise Reduction

: 1080p+ with Temporal Noise Reduction Display: Full HD IPS or better

Many mid-range to premium ChromeOS devices released in recent months easily surpass those specs, and Google is soon releasing an OS update that will add the “enhanced features found on Chromebook Plus devices in the coming weeks.” This includes Drive/Workspace File Sync, more Virtual Desks, dedicated video calling controls, Magic Eraser in Google Photos, and exclusive wallpapers.

The Chromebook Plus OS update starts on October 17 with ChromeOS 118 on the following devices:

Acer Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH) Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W, CP714-2WN) Acer Chromebook 516 GE (CBG516-1H) Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT) Asus ASUS Chromebook CM34 Flip (CM3401) ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601) Dell Dell Latitude 5430 Chromebook Dell Latitude 5430 2-in-1 Chromebook Framework Framework Laptop Chromebook Edition HP HP Chromebook 15.6 15a-nb0xxx (xxx: 001~999) HP Chromebook x360 14 inch (14c-cd0xxx) (xxx: 001~999) HP Dragonfly Pro Chromebook HP Elite Dragonfly Chromebook HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook HP Elite c645 G2 Chromebook Lenovo Lenovo Flex 5i Chromebook 14” (IP Flex 5 Chrome 14IAU7) IdeaPad Flex 5i Chromebook (14″, 7) (IP Flex 5 Chrome 14IAU7) IdeaPad Gaming Chromebook 16″ Lenovo Slim 3i Chromebook 14″ IdeaPad Slim 3i Chromebook (14″, 8) Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Lenovo 5i Chromebook 16″ IdeaPad 5i Chromebook (16″, 7) Lenovo 14e Chromebook Gen 3